Ющенко - Яценюку: Арсенію Петровичу, не про тебе йде мова
16:28, 15 лютого 2008Політика
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Президент розповів про корупційну схему
Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує правоохоронні органи, “які часто покривають контрабанду на кордоні”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.
В.ЮЩЕНКО розповів, що сьогодні півдня присвятив питанню перевезення контрабанди через кордон.
Він зауважив, що сьогодні можна зробити перший висновок: як захиститися від прокуратури, МВС, СБУ, ДПА, Митної служби, «які виступають як парасольки для корупційних зв’язків, а цю парасольку тримають політики, у яких на лацканах значок народного депутата». При цьому Президент, звертаючись до Арсенія ЯЦЕНЮКА, зауважив: «Арсеній Петрович, не про тебе йде мова».
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