Герман: Балога достатньо спритний і цікавий політик

Заступник голови фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що вихід Віктора БАЛОГИ “Народного Союзу ”Наша Україна” є значною втратою для партії.

Про це вона сказала в коментарі УНІАН.

“Для партії “Наша Україна” це значна втрата. В.БАЛОГА достатньо спритний і цікавий політик”, - зазначила Г.ГЕРМАН.

Вона також додала, що тепер, коли В.БАЛОГА вже не член “Нашої України”, “можна говорити про те, що він не матиме можливості адмінресурсом допомагати цій партії”.

Водночас Г.ГЕРМАН наголосила, що вихід В.БАЛОГИ з “Нашої України” є внутрішньою справою партії. При цьому вона зазначила, що Партія регіонів ніколи не зловтішається проблемами інших партій. “Ми безперечно хотіли б, щоб в партії “Народний Союз “Наша Україна” була єдність і взаєморозуміння, ми їм цього бажаємо”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також зазначила, що Партія регіонів попереджала про наявність проблем як в “Нашій Україні” і БЮТ, так і в коаліції загалом і наголошувала, що немає іншого шляху, ніж об’єднання здорових сил в парламенті. “Можливо наші колеги по парламенту почують голос самої дійсності, самого життя, якщо вони не чують нашого голосу, в якому є здоровий глузд і прагматичне розв’язання політичної кризи, яка має місце в Україні”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА оголосив про вихід із партії "Народний Союз Наша Україна".