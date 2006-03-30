Вінський спростовує Рудьковського

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не підписував меморандум про створення коаліції демократичних сил між «Нашою Україною», СПУ і Блоком Юлії Тимошенко.

Про це в інтерв`ю газеті «Дело» від 30 березня 2006 р. повідомив член політради СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, є рішення політради СПУ про те, що партія підтримує меморандум і доручає О.МОРОЗУ його підписати, але на сьогодні його підпису під цим документом ще немає. Підписання буде спільним, коли одночасно всі учасники його підпишуть - «ми ж не можемо самі ставити підпис», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ. Член політради СПУ повідомив, що проект меморандуму за дорученням керівників блоків відпрацьований робочою групою, до якої входили він, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО і перший заступник керівника виборчої кампанії блоку «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ.

Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що «на сьогодні ситуація така, що кожна восьма посада в Кабінеті міністрів і в комітетах парламенту буде наша». Водночас він зазначив, що на сьогодні СПУ ще не визначилася «з міністерськими портфелями». За його словами, це буде «компромісна робота в ході узгодження позицій».

На питання, чи соціалісти наполягатимуть на збереженні міністерської посади Юрія ЛУЦЕНКА, Й.ВІНСЬКИЙ відповів, що «цю тему ми ще не обговорювали».

Крім того, Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що в проекті меморандуму про створення коаліції демократичних сил відсутній пункт про денонсацію газової угоди. (На цьому пункті наполягала Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 28 березня член СПУ, народний депутат Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявив, що соціалісти вже підписали меморандум про створення “помаранчевої коаліції” і чекають ще двох підписів. “Ми вже підписали меморандум. До “помаранчевої коаліцію”, окрім нас, увійдуть БЮТ і “Наша Україна”. Зараз ми чекаємо, коли її підпишуть наші партнери”, - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.