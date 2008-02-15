Природоохоронці проти створення на Тарханкуті ракетного полігону

Природоохоронці та представники місцевої влади вимагають від керівництва держави не допустити створення на мисі Тарханкут у Криму ракетного полігону.

Про це вони повідомили на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Зокрема, Оленівський сільський голова Юрій ЩЕЛОК нагадав, що ще 2006 року з’явилась інформація про наміри Міністерства оборони побудувати на Тарханкуті ракетний полігон. На той момент інформація не отримала офіційного підтвердження, однак вже у червні 2007 року з’явилось доручення Кабінету мністрів про опрацювання планів щодо створення нового полігону.

Разом з тим, зазначає Ю.ЩЕЛОК, мис Тарханкут відомий унікальними природними ландшафтами і багатим тваринним світом. Враховуючи це, у 1994 році постановою Верховної Ради було затверджено Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні, якою передбачено створення Тарханкутського природного заповідника.

Таким чином, за словами сільського голови, створення полігону проводиться на території, уже зарезервованій для природного заповідника, і це відбувається без узгодження з органами місцевого самоврядування, населенням даної території, що суперечить чинному законодавству.

Представники місцевої влади і громади, природоохоронці звертаються з листом до Президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради з проханням втрутитись у ситуацію з метою скасування рішення про побудову полігону та сприяння створенню першого в Криму Національного природного парку “Тарханкутський”.