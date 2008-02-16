Колесников про Черновецького, Добкіна, соціологію та політичну площину

Екс-керівник штабу Партії регіонів Борис Колесников в ексклюзивному інтерв`ю журналу “Профіль” розповів про своє ставлення до перевиборів мерів Києва і Харкова. «Я хотів би, щоб це питання вивели з політичної площини. Залишили на розсуд киян і харків`ян. Тільки жителі Києва можуть вимагати перевиборів мера. Якщо вони вибрали Леоніда Черновецького, то це їх вибір, а не вибір політиків-популістів», – сказав Колесников, зазначивши при цьому, що «Леонід Черновецький не входить до нашої партії», а «в дружбі з Партією регіонів – напотужнішою силою – можна багатьох помітити».

Щодо міського голови Харкова Михайла Добкина Колесников сказав: «Необхідно проводити соціологічне дослідження, і дивитися, чи має він шанси. Судячи з результату, показаному в Харківській області на парламентських виборах, партія там втратила, особливо в місті Харкові. Якщо будуть оголошені вибори, ми дослідимо громадську думку і запропонуємо того кандидата, який матиме найбільшу довіру в харків`ян».