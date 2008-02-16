Рудьковського вирішили залишити у СІЗО

Микола Рудьковський залишиться у Лук`янівському СІЗО, повідомляє 5 канал. Черговий лікар цієї установи стверджує: він особисто оглянув затриманого і вважає стан його здоров`я задовільним, тож жодних причин перевозити екс-міністра до медичної клініки медик не бачить. Лікарів приватної клініки, які приїхали оглянути Рудьковського до СІЗО так і не пустили.

Нагадаємо, що за інформацією прес-служби Рудьковського, його сьогодні знову мали доправити до клініки «Борис» для зняття медичних швів.

напередодні екс-міністра вже привозили до приватної установи на обстеження та для того, щоб зняти шви. Але за даними прес-служби Рудьковського, хірургічного втручання проведено не було. Лікарі «Бориса» встигли лише оглянути екс-міністра і надати йому першочергову медичну допомогу.

“Візит” екс-міністра до клініки завершився бійкоюдепутатів-регіоналів зі співробітниками служби виконання покарань.