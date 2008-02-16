Сьогодні Рудьковського знову повезуть до клініки «Борис»

Екс-міністра транспорту і зв`язку Миколу Рудьковського сьогодні знову мають доправити до клініки «Борис» для зняття медичних швів.

Вчора, як повідомили УНІАН в прес-службі Рудьковського, хірургічного втручання проведено не було. Лікарі «Бориса» встигли лише оглянути екс-міністра і надати йому першочергову медичну допомогу.

У прес-службі стверджують, що за попередніми даними медиків, на даний момент Рудьковському необхідне «оперативне нейрохірургічне втручання». Пересуватися самостійно екс-міністр не може. «Весь вечір п`ятниці він провів під крапельницею», - уточнили в прес-службі.

Після вчорашньої бійки в клініці «Борис» Рудьковського повернули до СІЗО – це сталося близько 10-ї вечора.

Нагадаємо, що у п`ятницю увечері в ефірі «Свободи» Савік Шустер заявив, що в клініці "Борис", куди привезли екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського, сталася бійка . За попередніми даними, в ній брали участь співробітники служби виконання покарань, які конвоювали Рудьковського, і депутати від Партії регіонів Нестор Шуфрич, Володимир Сивкович і Владислав Лук’янов.

Причиною колотнечі стала спроба служби виконання покарань забрати Рудьковського до СІЗО. Нардепи наполягали на тому, щоб екс-міністр залишився в лікарні.

Повідомивши перший раз про інцидент, Шустер заявив, що в програмі продемонструють відео бійки. Проте наприкінці програми повідомив, що досягнуто домовленості про те, що документальні свідоцтва не будуть оприлюднені. До цього Шустер додав, що в результаті бійки "приміщення лікарні сильно постраждало".