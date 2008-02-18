Горбулін: українську політику лихоманить через щеплення демократією

Україні прищеплюють демократію, при цьому вже “досить довго тримається висока температура політичного життя. Так буває і в медицині, але це погано”, - заявив у інтерв’ю “Контрактам” екс-секретар Ради нацбезпеки та оборони Володимир Горбулін.

На думку політика, сьогодні треба усвідомити, що “свобода слова і свобода ЗМІ – це не синонімічні явища. І свобода слова – це не свобода безсоромності”. Горбулін зауважив, що інформаційна захищеність нашої держави вкрай низька. “І російські і західні ЗМІ часто перекручують інформацію про те, що відбувається в Україні, подають відомості вкрай агресивно, помилково їх інтерпретують”. Горбулін вважає, що іноді це робиться цілеспрямовано…

У будь-якому разі інформаційну політику необхідно чітко вибудовувати. На думку Горбуліна, це треба було зрозуміти “ще всередині 1990-х, коли російські й американські ЗМІ цькували Україну, доки вона не розлучилася з ядерною зброєю”.