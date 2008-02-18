Якщо БЮТ та НУ-НС завтра у Раді побачать кульки - це будуть проблеми ПР

Фракції БЮТ і НУ-НС мають намір завтра зареєструватися і зайти до сесійної зали для конструктивної роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Дві фракції завтра зареєструються і прийдуть до сесійної зали, щоб працювати. Але якщо ми побачимо знову кульки, то це будуть виключно проблеми Партії регіонів», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, фракція Партії регіонів вкотре демонструє неготовність працювати у сесійній залі. Він наголосив, що без будь-яких мотивів «регіонали» пропонують, аби робота парламенту розпочиналась не раніше, ніж у четвер.

Крім того, за словами В.КИРИЛЕНКА, фракції Партії регіонів і КПУ відмовилися підписати політичну угоду, текст якої пропонує компромісне рішення щодо НАТО. Також, за словами лідера фракції НУ-НС, “регіонами” і комуністи відмовляються голосувати за усі п’ять постанов щодо НАТО. «Виходячи з усього, питання НАТО є розмінною монетою для Партії регіонів», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

На його переконання, справжньою метою блокування роботи Верховної Ради є зміна формату коаліції і відставка голови парламенту Арсенія ЯЦЕНЮКА.