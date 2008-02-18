БЮТ не збирається відтягувати агонію

Лідер парламентської фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що Блок Юлії Тимошенко готовий до дострокових парламентських виборів, але "це не наша політика».

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю УНІАН.

«Мабуть, - зазначив І.КИРИЛЕНКО, - хтось взяв курс на дострокові вибори. Нагадую: залишилося 24 дні (йдеться про можливість використання норми Конституції щодо розпуску парламенту у випадку, коли ВР не працює 30 днів – УНІАН)».

І.КИРИЛЕНКО підкреслив, що БЮТ не йтиме «на поводу в тих, хто хоче відтягнути агонію». Він наполягає, що опозиція має або розблокувати роботу парламенту, або будуть дострокові вибори. Як наголосив І.КИРИЛЕНКО, рейтинги показують високу підтримку БЮТ, і «ми не боїмося дострокових виборів, але це не наша політика, наша політика – щоб парламент працював».

Як сказав лідер фракції БЮТ, більшість у парламенті не може допустити, щоб «нас ламали через коліно». За його словами, коаліція весь час демонструє здатність до компромісу. При цьому він додав, що сьогодні умовою для подальшої роботи ВР опозиція висуває рішення щодо НАТО, а завтра може бути Косове. І.КИРИЛЕНКО зазначив, що це є проблеми, це виклики сьогодні. За його словами, «їх треба розв’язувати, але для цього необхідно розблокувати трибуну парламенту».