Ющенка кличуть до Лівії

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА передав лідеру Лівійської революції Муамару КАДДАФІ лист від Президента України Віктора ЮЩЕНКА із запрошенням відвідати Україну.

Зустріч В.БАЛОГИ з лідером Лівії відбулася у рамках робочого візиту глави Секретаріату Президента України до Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахірії.

М.КАДДАФІ прийняв запрошення і, у свою чергу, запропонував В.ЮЩЕНКУ здійснити офіційний візит до Лівії, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Крім того, у ході зустрічі, в якій також взяв участь керівник офісу М.КАДДАФІ Салех БАШИР, співрозмовники обговорили весь спектр українсько-лівійських питань та висловили обопільну зацікавленість країн у посиленні економічного співробітництва.

Зокрема, мова йшла про спільні проекти у нафтовидобувній, авіаційній, сільськогосподарській сферах.

Сторони домовилися створити робочу групу, яка займатиметься реалізацією конкретних інвестиційних проектів у цих сферах двосторонньої співпраці.

Окрім того, вже найближчим часом в Києві буде відкрито представництво лівійсько-африканського інвестиційного Фонду.