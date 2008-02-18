Ющенка кличуть до Лівії
Каддафі передав запрошення через Балогу
|Віктор БАЛОГА
Зустріч В.БАЛОГИ з лідером Лівії відбулася у рамках робочого візиту глави Секретаріату Президента України до Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахірії.
М.КАДДАФІ прийняв запрошення і, у свою чергу, запропонував В.ЮЩЕНКУ здійснити офіційний візит до Лівії, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.
Крім того, у ході зустрічі, в якій також взяв участь керівник офісу М.КАДДАФІ Салех БАШИР, співрозмовники обговорили весь спектр українсько-лівійських питань та висловили обопільну зацікавленість країн у посиленні економічного співробітництва.
Зокрема, мова йшла про спільні проекти у нафтовидобувній, авіаційній, сільськогосподарській сферах.
Сторони домовилися створити робочу групу, яка займатиметься реалізацією конкретних інвестиційних проектів у цих сферах двосторонньої співпраці.
Окрім того, вже найближчим часом в Києві буде відкрито представництво лівійсько-африканського інвестиційного Фонду.