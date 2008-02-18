Кріль каже, що нову партію зробити не важко, але немає сенсу

Голова Фонду регіональних ініціатив «Гарт», народний депутат від НУ-НС Ігор КРІЛЬ спростовує поширену у ЗМІ інформацію про створення на базі цього фонду нової політичної партії.

Про це йдеться у заяві І.КРІЛЯ, текст якої є в розпорядженні агентства УНІАН.

“По-перше, хочу подякувати усім тим політикам й інформаційним виданням, які сьогодні роблять безкоштовну рекламу Фонду регіональних ініціатив «Гарт», розповсюджуючи чутки про те, що наша громадська організація планує переформатування у політичну партію. По-друге, я хочу їх розчарувати: ніякої політичної партії «Гарт» у найближчі роки створено не буде. Тим більше, на базі громадського об’єднання «Фонд регіональних ініціатив «Гарт», - заявив І.КРІЛЬ.

“Я говорив уже про це і хочу нагадати: «Гарт» був створений для того, щоб професіонали, які пропрацювали багато років у виконавчих структурах партії «Народний Союз Наша Україна», не залишилися після дострокових виборів 2007 року на узбіччі громадського життя та мали роботу. Це люди, які брали активну участь у розбудові партії та у багатьох виборчих кампаніях”, - наголосив він.

“Стосовно творення нових політичних сил хотів би сказати наступне. Створити партію не є великою трудністю. Її можна створити протягом короткого періоду. Але така партія, створена для когось чи під когось, ніколи не матиме успіху в суспільстві. Нова політична сила може бути створена тільки в результаті серйозного політичного процесу та відчуття необхідності сотень тисяч громадян України у її створенні. Якщо такий процес в суспільстві існує або існуватиме, то така партія з’явиться незалежно від бажання політиків, навіть дуже серйозних, чи їх дій”, - вважає І.КРІЛЬ.