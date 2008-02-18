Балога пояснює, що Тимошенко не може працювати, як Янукович, на око

Відсутність перспективи розблокування роботи Верховної Ради, яку показало сьогоднішнє засідання Погоджувальної ради фракцій, виходить за межі внутрішньопарламентських процесів і згубно впливає на виконання управлінських функцій в системі державної влади, заявляє глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, коментуючи чергову безрезультатну спробу поновлення повноцінних сесійних засідань ВР, В.БАЛОГА висловив думку, що вибрані опозицією приводи для тривалого парламентського ступора безпредметні і далекі від пріоритетів суспільства і країни.

«Фракції меншості явно загралися у надумане протистояння і, очевидно, втратили зв’язок зі своїми виборцями. Барометр громадських настроїв чітко показує, що антинатовські забаганки не знаходять розуміння серед людей, які чекають від Верховної Ради роботи, а не видовищ із надувними кульками та дудками», - сказав В.БАЛОГА.

Керівник президентського Секретаріату відзначив, що законотворча пауза уже обертається відчутними втратами для країни, а безлад у сесійній залі породжує непродумані рішення. На його думку, прийнятий в першому читанні законопроект про державні закупівлі є переконливою ілюстрацією того, що хаос у стінах парламенту призводить до такого ж хаотичного розгляду важливих питань.

В.БАЛОГА також наголосив, що блокування Ради підриває ефективність діяльності Кабінету міністрів, у тому числі з першорядних соціально-економічних питань. Досі не схвалено Програму діяльності уряду, не проведено важливі кадрові призначення в державних органах, Кабмін не може затвердити державну програму соціально-економічного розвитку, під загрозою ухвалення змін до цьогорічного бюджету, зауважив він.

«Ймовірно, нинішня опозиція слідує за логікою свого перебування при владі, коли Кабінет міністрів під керівництвом В.ЯНУКОВИЧА рік працював на око, без програми діяльності. Але нинішній уряд не може діяти за анархічними порядками», - заявив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату припустив, що своїми діями у парламенті опозиція, серед інших мотивів, прагне скувати урядову активність, аби потім звинуватити Кабінет міністрів у непрофесійності та прорахунках. «Однак у програші від такої тактики опиняється уся країна, у тому числі й виборці, що делегували свою довіру Партії регіонів. Отже, відповідальність за можливі негативні наслідки вимушеної бездіяльності Верховної Ради має сповна розділити й нинішня опозиція», – вважає В.БАЛОГА.