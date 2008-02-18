Лукашенко про Косово: пізно пісні співати

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що незалежність краю Косово стала результатом застосування Європою подвійних стандартів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, таку думку О.ЛУКАШЕНКО висловив сьогодні в інтерв`ю телеканалу Russia Today і інформаційному агентству «РІА Новости».

«Так проблеми не розв`язуються. Європа поводиться в цьому плані (я не кажу про американців) навіть у нашому європейському домі несолідно. Суцільні подвійні стандарти. Вони дорікають нам, перш за все Росії, що неправильна позиція щодо Абхазії, Південної Осетії, Придністров`я. А це що - правильно? Тому всі ці міркування, які йдуть від нас і від Росії, абсолютно справедливі. Але ще раз наголошую – пізно, процес давно розпочався, він вже закінчується. Ми «б`ємо по хвостах», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі вважає, що в 1999 році міжнародне співтовариство повинне було активніше протистояти американській агресії проти Югославії і тим самим запобігти розпаду країни. «Тоді треба було захищати Югославію. Я дуже добре знав ту ситуацію – Росії тоді не знадобилося б великих зусиль протистояти тій агресії, яка здійснювалась проти братнього нам народу», - додав він.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, «тоді треба було не допустити розподілу Балкан, і тоді треба було захищати Югославію».

«Сьогодні пізно «пісні співати». Процес уже почався давно, він триває. Чорногорія пішла, інші республіки пішли. Залишалося Косово. Це ж продовження того розколу. Ми втратили свій вплив там уже давно. Нам не можна було цього допустити – і сьогодні не було б питань щодо незалежності. Чи можемо ми вплинути на цей процес? Ні, ми не можемо, давайте скажемо про це відверто», - наголосив Президент Білорусі.