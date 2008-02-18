Яценюк розказав Президенту, що він зробив все, що міг

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що "єдине можливе вирішення парламентської кризи треба знаходити у стінах парламенту".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на цьому В.ЮЩЕНКО наголосив сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

У ході зустрічі йшлося про можливі шляхи розблокування роботи Верховної Ради.

А.ЯЦЕНЮК поінформував главу держави, що впродовж минулого тижня провів низку консультацій з представниками політичних сил, представлених у Верховній Раді, в тому числі із опозицією, стосовно врегулювання ситуації в парламенті. За словами А.ЯЦЕНЮКА, він особисто минулого тижня відвідав офіс фракції Партії регіонів для переговорів щодо пошуків компромісу.

Голова Верховної Ради повідомив, що запропонував усім політичним силам кілька варіантів розв’язання ситуації в парламенті. Один із них - підписання політичної угоди.

У тексті політичної угоди береться до уваги Постанова ВР про позицію прем’єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА щодо приєднання України до НАТО, прийнята у 2006 році. Також зазначається чинність двох актів: Закону України про основи національної безпеки та Постанова Верховної Ради щодо парламентських слухань стосовно НАТО від 2002 року.

Верховна Рада, наголосив А.ЯЦЕНЮК, після підписання цього документу «починає працювати виключно за календарним планом та формує порядок денний сесії на консенсусній основі». Голова ВР відзначив, що «резонансні питання, які не мають сприйняття в тому чи іншому політичному таборі, не включаються до порядку денного сесії». Опозиція при цьому має взяти на себе зобов’язання розблокувати трибуну та президію парламенту. А.ЯЦЕНЮК відзначив, що НУ-НС і БЮТ висловили готовність підписати таку політичну Угоду. Однак жодна з фракцій меншості не надала своїх пропозицій до тексту запропонованого документу.

Ще одним демократичним шляхом врегулювати ситуацію в Верховній Раді А.ЯЦЕНЮК вважає голосування українського парламенту щодо усіх зареєстрованих постанов стосовно питань взаємодії України з НАТО, запропонованих усіма політичними силами ВР.

І останній варіант, який запропонував А.ЯЦЕНЮК – голосування за Постанову голови Верховної Ради щодо НАТО. «Ця Постанова цілком і повністю відображує позицію Партії регіонів щодо НАТО, яку вони зафіксували, поставивши свій підпис під Універсалом національної єдності», – підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Однак, за його словами, дотепер «жоден з цих варіантів врегулювання не знаходить підтримки фракцій меншості». «Таким чином, чітко зрозуміло, що проблема сьогодні не в площині НАТО», – сказав голова ВР.

У підсумку розмови Президент висловив сподівання, що усі учасники політичного процесу підтримають вищезгадані пропозиції голови ВР щодо знаходження компромісу.