Ющенко розчарований роботою МВС
"Страждають десятки тисяч людей"...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО розчарований роботою Міністерства внутрішніх справ.
Як передає кореспондент УНІАН, на колегії МВС В.ЮЩЕНКО гостро розкритикував діяльність міністерства.
«У мене немає іншого Міністерства, де б я так часто з’являвся. Цим я хочу сказати, що рівень роботи, рівень професіоналізму, проблеми, які є в Міністерстві, є настільки чутливими, що якщо ми з ними не справимося, не нормалізуємо роботу МВС, то не справимось і з іншими викликами», - сказав Президент.
Глава держави також заявив, що ті керівники відомства, які не справляються з обов’язками, мають подавати у відставку.
При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це не персональна образа на когось із керівництва міліції, а критика організації роботи міністерства.
«Це не персональна образа, ваша робота показує, що від неї страждають десятки тисяч людей», - зазначив Президент.
Водночас В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що з приходом нового міністра Юрія ЛУЦЕНКА міліція працюватиме краще.
«Юрій Віталійович, я сподіваюсь, що з твоїм приходом я побачу кадри (в МВС – УНІАН), які будуть відстоювати національні інтереси, інтереси людей, і не будуть соромитись жити як всі люди», - сказав глава держави.