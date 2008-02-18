Ющенко обізвав керівників МВС євнухами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає недостатньою роботу міліції щодо покращення дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, виступаючи сьогодні на колегії Міністерства внутрішніх справ, В.ЮЩЕНКО зауважив, що за останні півтора місяці є зрушення, яким можна аплодувати. В основному це стосується прав і свобод людей. Дещо, за його словами, зроблено і в покращенні дорожньої ситуації. «За останній місяць ми врятували 150 життів», - сказав Президент. При цьому він послався на статистику щодо загибелі людей в ДТП. Водночас глава держави вважає, що така динаміка є низькою і спостерігається не в усіх регіонах.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що і далі контролюватиме ситуацію в цій сфері: «Я з цим буду боротися кожен день, робити все, щоб дорога була безпечною». В.ЮЩЕНКО підкреслив, що його метою є ще раз звернути увагу керівництва МВС на те, що вони мають щоденно демонструвати, що правила дорожнього руху однакові для всіх. «Що ви врешті почали зупиняти машини навіть з донецькими номерами, що у вас з’явилася сила, мораль, що ви є державними службовцями, а не євнухами. Я не можу терпіти вашу бездіяльність», - заявив Президент.

«Правила дорожнього руху мають бути одні для всіх», - ще раз наголосив Президент.