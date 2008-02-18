Рудьковському доведеться ще одну ніч провести на нарах

Екс-міністр транспорту Микола РУДЬКОВСЬКИЙ не зможе сьогодні вийти із СІЗО, повідомила УНІАН його прес-секретар Вікторія БУТЕНКО.

Вона вважає, що засідання Апеляційного суду Києва спеціально було призначено на пізній час, аби екс-міністр залишався в СІЗО якомога довше.

«Ми вважаємо, що суд було призначено впритул за часом. Бо на момент закінчення засідання була закрита канцелярія і нам ніхто не зміг видати копію рішення суду. І вже СІЗО не приймало документи», - заявила В.БУТЕНКО.

За її даними, розпочате о 16.00 засідання суду закінчилося після 17.00. Копію рішення в канцелярії тепер можна буде одержати лише завтра вранці, після 9.00.

Як сказала В.БУТЕНКО, М.РУДЬКОВСЬКИЙ, швидше за все, ще не знає про сьогоднішнє рішення суду, оскільки зараз зв`язку з ним немає, адвокат був у нього в першій половині дня. Разом з тим, вона допускає, що М.РУДЬКОВСЬКОМУ можуть повідомити про рішення суду співробітники СІЗО. «Можливо, начальник СІЗО повідомить…», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, Апеляційний суд м.Києва ухвалив рішення відмінити ухвалу Печерського райсуду столиці про обрання запобіжним для М.РУДЬКОВСКОГО заходом взяття під варту і ухвалив рішення звільнити його під підписку про невиїзд.