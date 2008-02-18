Партія регіонів заявляє, що СБУ має таємну в’язницю

Партія регіонів вимагає змін у керівництві Служби безпеки України у зв’язку з "неправомірністю утримання громадян України" у слідчому ізоляторі СБУ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

"Після брутального затримання співробітниками спецслужби колишнього міністра Миколи РУДЬКОВСЬКОГО всьому світові несподівано стало відомо, що у структурі Служби безпеки України функціонує таємна в’язниця, де негласно та протиправно утримуються громадяни України. Ця в’язниця діє поза правовим полем і є недосяжною для громадського контролю", - підкреслюється в заяві.

Як зазначають в Партії регіонів, "ще у 2003 році після змін, що їх внесла Верховна Рада України до Закону «Про Службу безпеки України», керівництво України сповістило міжнародні демократичні кола про ліквідацію слідчих ізоляторів СБУ як рудиментів тоталітарного режиму". Насправді, за словами авторів заяви, "СБУ не збиралася знищувати репресивні установи й тим самим кинула виклик світовій та українській спільноті".

Про неправомірність утримання громадян України у слідчому ізоляторі СБУ заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, нагадують "регіонали".

З’ясувалося також, зазначають в Партії регіонів, що у слідчому ізоляторі СБУ на цей час таємно від громадськості утримуються двоє підсудних у справі Георгія Гонгадзе.

Між тим у Партії регіонів звертають увагу, що "цими днями Служба безпеки України заявила про своє „право мати спеціально визначені місця для тимчасового утримання” підозрюваних осіб, посилаючись на Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 27 грудня 2005 року «Питання Служби безпеки України».

Тим самим, на думку "регіоналів", Служба безпеки України "не тільки нехтує законами України та правами громадян, а й вводить їх в оману. Відтак, СБУ заявляє, що, згідно із законом, не має слідчих ізоляторів, а має лише „спеціально визначене місце для тимчасового утримання”, яке „функціонує лише в Києві як структурний підрозділ відділу забезпечення досудового слідства СБУ”.

Судячи з її заяв, зазначають в Партії регіонів, "випливає, що СБУ на будівлі свого СІЗО лише змінила вивіску, перейменувавши заборонену законом буцегарню на секретне від громадськості „спеціальне місце”.

У зв’язку з цим Партія регіонів заявляє рішучий протест проти порушення СБУ прав громадян, законів і міжнародних зобов’язань України та вимагає змін у керівництві СБУ.

Партія регіонів має намір порушити у Верховній Раді України також і "питання про перевірку інформації щодо існування подібних таємних, як СБУ їх називає, своїх „структурних підрозділів” в інших регіонах України".

Як повідомляв УНІАН, СБУ заявляла, що має право мати спеціально визначені місця для тимчасового тримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, відповідно до вимог законів України "Про Службу безпеки України", "Про контррозвідувальну діяльність", “Про попереднє ув’язнення”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, Кримінально-процесуального кодексу України.

За даними прес-центру СБУ, на даний час таке спеціально визначене місце для тимчасового тримання функціонує лише в Києві як структурний підрозділ Відділу забезпечення досудового слідства СБУ, що передбачено Указом Президента України від 27 грудня 2005 року "Питання Служби безпеки України".

Аналогічні місця для тимчасового утримання осіб існують також в інших правоохоронних органах, зокрема, Міністерстві внутрішніх справ України, Державній прикордонній службі України.

На поточний момент у вказаному спеціально відведеному місці тимчасового тримання, за відповідними процесуальними рішеннями Генеральної прокуратури України та Апеляційного суду м. Києва, утримується лише дві особи, а саме: обвинувачені по справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Також СБУ спростувала заяву Н.КАРПАЧОВОЇ про утримання М.РУДЬКОВСЬКОГО у слідчому ізоляторі СБУ.