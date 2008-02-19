З Нашої України вийшли Безсмертний, Кріль, Петьовка та ін. (доповнена)

Член Політичної ради партії «Народний Союз Наша Україна», заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, голова Центральної контрольно-ревізійної комісії партії, народний депутат України Михайло ПОЛЯНЧИЧ, заступник голови партії, народний депутат Ігор КРІЛЬ, член Президії НСНУ, народний депутат Віктор ТОПОЛОВ, член Політради партії, народний депутат Оксана БІЛОЗІР та член Політради партії, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА сьогодні оголосили про свій вихід з «Народного Союзу Наша Україна».

Свою позицію вони виклали у спільній заяві, текст якої має УНІАН.

«Оголошуємо про свій вихід із «Народного Союзу Наша Україна», - сказано у документі.

Підписанти заяви наголошують, що є кілька вагомих причин, які спонукали їх зробити такий крок.

«Насамперед, це серйозні, незворотні негативні тенденції в розвитку партії як в центрі, так і, що важливіше, на місцях. Дехто з керівництва партії вже грає за власною партитурою, виходячи з особистих інтересів, а це немає нічого спільного з відповідальністю, плюралізмом і нормами демократії», - йдеться у заяві.

Також колишні члени НСНУ зауважують, що деякі члени «Нашої України» почали використовувати партію для задоволення власних амбіцій.

«По-друге, «Наша Україна», як сформований політичний бренд, стала зручним майданчиком, красивою ширмою для втілення нав’язуваних ззовні ідей. Партію почали використовувати як індульгенцію, як засіб задоволення власних амбіцій, як товар на ринку політичних послуг. Це для нас категорично неприйнятно» - вважають депутати.

Крім того, автори заяви наголошують, що керівництво НСНУ порушує статут партії.

«По-третє, через неспроможність та небажання використання колективного досвіду активу партії утворилася велика дистанція між партійними лідерами та рядовими партійцями. Верхівка «Нашої України» вже не черпає енергію дії зі своїх місцевих осередків. Відбуваються численні порушення Статуту партії, засідання Політичної ради партії не проводяться більше ніж півроку. На сьогодні немає жодних підстав вважати, що цей процес буде подолано», - зазначають підписанти заяви.

«І, мабуть, найголовніше. Ми втратили переконаність, що на ключових позиціях у керівництві партії зараз перебувають люди, віддані Президенту. Нам нічого робити в компанії тих, хто змінив орієнтацію. Залишаючи лави «Народного Союзу Наша Україна», щиро бажаємо всім членам партії повернутися до своїх ціннісних та ідейних витоків. Сподіваємося, що партія здатна очиститися від іржі кон’юнктурщини, подвійних стандартів і неправди», - наголошують колишні члени НСНУ.