НУ-НС відбере мандати у нардепів, які вийшли з Нашої України?

Народні депутати "Народного Союза "Наша Україна" (НСНУ), які вийшли з партії, мають скласти свої депутатські повноваження. Про це в інтерв`ю журналістам заявив народний депутат від НСНУ Роман Зваріч.

"Я переконаний в тому, що наступним кроком, який ви побачите, буде складання депутатських повноважень. Це послідовна позиція", - сказав Р.Заварич, слова якого наводить кореспондент ЛІГИ.

За словами Р.Зварича, цього вимагатиме керівництво фракції. Також, відповідаючи на питання чи могли депутати вийти з НУНС для того, щоб об`єднається з фракцією Партії регіонів в парламенті, Р.Зваріч сказав: "Я не виключаю цього".

Нагадаємо, вчора Роман Безсмертний, Михайло Полянчич, Ігор Кріль, а також Віктор Тополов, Оксана Білозір і Василь Петьовка заявили про свій вихід з партії "Народний Союз "Наша Україна". 15 лютого голова Секретаріату Президента Віктор Балога заявив про вихід з "Народного Союзу "Наша Україна".