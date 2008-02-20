Верхи не хочуть виконувати Конституцію, а низи не можуть скористатися?

Блок Юлії Тимошенко виступає за внесення змін до Основного Закону, а не за ухвалення нової редакції Конституції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата з фракції БЮТ Миколи ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні під час першого засідання Національної конституційної ради, яке проходило під головуванням Президента України.

„Позиція нашої політичної сили полягає в тому, що ми на сьогодні не бачимо необхідності говорити про швидке, радикальне чи навіть революційне ухвалення нової редакції Основного Закону України. Чинна Конституція не винна, що „верхи” її не хочуть виконувати, а „низи” не можуть скористатися її нормами. Наш шлях полягає в тому, щоб спокійно виконувати і виважено вдосконалювати чинну Конституцію. Отже, ми виступаємо за внесення змін до Основного Закону, а не за ухвалення нової редакції Конституції України”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що команда БЮТ розглядає Національну конституційну раду як дорадчий консультативний орган, про що і йдеться у відповідному Указі Президента про створення цієї ради. „Не можна даний консультативний орган, що складається здебільшого з представників Секретаріату Президента та апарату РНБО, перетворювати у псевдопарламент”, - вважає народний депутат. Тому, на його переконання, в межах Національної конституційної ради треба працювати над ідеями та пропозиціями, які потім (як це й передбачено Основним Законом України) мають розглядатися у Верховній Раді України.

М.ТОМЕНКО зауважив, що сьогодні найважливішим є удосконалення Конституції в частині надання реальних повноважень місцевому самоврядуванню, скасування недоторканності та удосконалення системи правосуддя. Все це, як і передбачено чинним законодавством, повинно обговорюватися експертами, науковцями та ухвалюватися у Верховній Раді. Якщо політики досягнуть консенсусу в тому, що необхідно змінити базові розділи Конституції України – розділ I „Загальні засади”, розділ III „Вибори. Референдум” та розділ XIII „Внесення змін до Конституції України”, – то після ухвалення відповідного рішення парламентом, як це передбачено чинним законодавством, такі зміни затверджуються на всеукраїнському референдумі.

„Конституційний референдум теоретично можливий лише за умов, коли він буде референдумом єдності, а не референдумом конфлікту. Сьогодні очевидно, що винесення на референдум в односторонньому порядку нової редакції Конституції України, яка не буде погоджена головними політичними, громадськими та регіональними інститутами, буде означати, що в такий спосіб провокується серйозний конфлікт. Тому наша політична сила вважає, що робота над удосконаленням Конституції повинна об’єднувати, а не створювати конфлікт у державі”, - підсумував М.ТОМЕНКО.