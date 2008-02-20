Адвокат Рудьковського заявляє, що екс-міністру вводили невідомий препарат

Адвокат Миколи РУДЬКОВСЬКОГО Олексій БОНЮК не виключає, що в ізоляторі СБУ, де утримували екс-міністра після затримання співробітниками Служби безпеки України, до М.РУДЬКОВСЬКОГО застосовувалися “несанкціоновані дії”.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами адвоката, підзахисний говорив йому про те, що в перші 24 години після затримання йому робили якісь ін`єкції препаратів, після яких він відчув оніміння кінцівок, не міг ходити.

Утримання М.РУДЬКОВСЬКОГО в ізоляторі СБУ, суд, а потім приміщення його в Лук’янівський СІЗО №13 не дало можливості провести медичне обстеження і визначити, які препарати і з якою метою йому вводилися, сказав адвокат.

О.БОНЮК також зазначив, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ готовий був оголосити голодування, протестуючи проти умов утримання його в «таємному ізоляторі» СБУ, оскільки дві доби після затримання йому не дозволяли передавати продукти і ліки, необхідні після операції.

За словами його прес-секретаря Вікторії БУТЕНКО, «особисто до співробітників СІЗО у нього (екс-міністра) немає претензій, тому що він розуміє, що люди виконували наказ».

Адвокат М.РУДЬКОВСЬКОГО також не виключив, що спроби тиску на екс-міністра транспорту триватимуть, оскільки “замовники «справи РУДЬКОВСЬКОГО» не зацікавлені в об`єктивному розгляді справи і всіляко цьому перешкоджають”.