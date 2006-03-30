Ахметов не збирається ні в прем`єри, ні в міністри

Кандидат у народні депутати України від Партії регіонів, президент компанії СКМ Рінат АХМЕТОВ має намір працювати в парламенті, і не планує працювати в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.АХМЕТОВ повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами Р.АХМЕТОВА, він однозначно має намір працювати народним депутатом України.

Він також висловив думку, що вважає прийнятним для України прем`єр-міністром Віктора ЯНУКОВИЧА.

Довідка УНІАН. Р.АХМЕТОВ балотувався у ВР за списком Партії регіонів під номером 7.

В останній місяць виборчої кампанії активно обговорювався питання про те, що після проходження у ВР, регіонали висунуть на посаду прем`єр-міністра кандидатуру Р.АХМЕТОВА.

Водночас, говорячи про можливе політичне майбутнє Р.АХМЕТОВА, аналітики пару років тому висловлювали думку, що його можна порівняти зі спікером в парламентській, але не в президентській республіці. Тобто, фактично з першим лицем в державі, від якої залежить майже все (у тому числі й прем`єр, що обирається парламентською більшістю). У 2006 році після набуття чинності Конституційною реформою, Україна стала парламентсько-президентською республікою.