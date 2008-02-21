Тимошенко у Москві (фоторепортаж)

Сьогодні завершується візит українського прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО до Москви. Учора відбулися заплановані зустрічі з президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ і прем`єром Віктором ЗУБКОВИМ.

Як повідомляв УНІАН, зустріч прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЗУБКОВА віч-на-віч тривала 1 годину 15 хвилин замість запланованих 30 хвилин.

«Я скажу прямо, що ми констатували позитивну динаміку наших торговельно-економічних відносин. Товарооборот минулого року становив більше 30 млрд. доларів», - сказав В.ЗУБКОВ.

«Ми пройшли практично всі питання, які потрібно вирішувати Україні і Росії сьогодні, і я можу твердо сказати, що немає жодного питання, щодо якого сьогодні не намітили б позитивний конструктивний і абсолютно ефективний шлях вирішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, під час переговорів сторони домовились до квітня 2008 року підготувати пропозиції про ключові пріоритети щодо роботи кожної з підкомісій комітету з економічного співробітництва Міждержавної комісії Ющенко-Путін.

З будівлі уряду Тимошенко поїхала в Ново-Огарьово. Президент Володимир Путін прийняв українського прем`єра у Камінному залі резиденції.

Зустріч прем’єр-міністра України з Президентом Росії тривала три години.

«Я прекрасно розумію бажання українського уряду привести все у відповідність з принципами соціальної та економічної справедливості, але для нас найголовніше, щоб російські інвестори були в становищі, не гіршому, ніж інші, у тому числі і українські інвестори», - сказав В.ПУТІН.

При цьому Президент Росії нагадав про свою зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 12 лютого. «Ми обговорили ряд проблем, які, на перший погляд, здавалися серйозними, але з`ясувалося, що проблеми всі можуть бути вирішені і глибоких суперечностей щодо жодної з них немає», - наголосив він.

На сьогодні у Москві у Ю.ТИМОШЕНКО заплановано ще кілька зустрічей, зокрема, з керівництвом ВАТ “Газпром” та Ощадбанку Росії.

Фото УНІАН і Reuters