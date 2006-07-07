Регіони в 12.00 назвуть свого кандидата в прем`єри

На посаду прем’єр-міністра України, скоріш за все, буде запропонована кандидатура лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це сказав в інтерв`ю УНІАН народний депутат України, перший заступник голови Політвиконкому Партії регіонів Василь ДЖАРТИ.

За його словами, сьогодні о 12-й год. на засіданні політради Партії регіонів, а також на засіданні фракції буде прийнято з цього приводу остаточне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня головою Верховної Ради був обраний лідер СПУ Олександр МОРОЗ. За нього проголосували 238 народних депутатів, причому 186 з них – з Партії регіонів, яка залишилися за рамками коаліційної угоди, підписаної нещодавно. Блок Юлії Тимошенко та “Наша Україна” участі у виборах спікера не брали.