У БЮТ кажуть, що бурю накликали не вони, і готуються до виборів
Ляшко звинувачує Секретаріат
|Олег ЛЯШКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі депутатів фракції БЮТ з головою Верховної Ради ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.
За словами О.ЛЯШКА, «її (роботу ВР – УНІАН) можна розблокувати на день, на два, на три, але політичні сили і ті центри, які стоять за цим, не зацікавлені, щоб у країні був впливовий парламент».
О.ЛЯШКО зазначив, що вихід п’яти народних депутатів із НСНУ - «це цілком реальна загроза для коаліції».
Він зазначив, що у всьому цьому є "немало зусиль Секретаріату Президента України".
За словами О.ЛЯШКА, декого, в тому числі і в Секретаріаті Президента, «дуже хвилюють ті досягнення, які зроблені урядом Юлії ТИМОШЕНКО, і дуже хвилює рейтинг нашого уряду та те, що нарешті виконуються передвиборчі зобов’язання».
«Ми не накликали цю бурю, але ми маємо бути готові до дострокових виборів в парламент», - наголосив О.ЛЯШКО.
На його переконання, ці дострокові вибори обов’язково відбудуться.