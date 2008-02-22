У БЮТ кажуть, що бурю накликали не вони, і готуються до виборів

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО переконаний, що дострокові парламентські вибори будуть, незважаючи на зусилля голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо розблокування роботи нинішнього парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі депутатів фракції БЮТ з головою Верховної Ради ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

За словами О.ЛЯШКА, «її (роботу ВР – УНІАН) можна розблокувати на день, на два, на три, але політичні сили і ті центри, які стоять за цим, не зацікавлені, щоб у країні був впливовий парламент».

О.ЛЯШКО зазначив, що вихід п’яти народних депутатів із НСНУ - «це цілком реальна загроза для коаліції».

Він зазначив, що у всьому цьому є "немало зусиль Секретаріату Президента України".

За словами О.ЛЯШКА, декого, в тому числі і в Секретаріаті Президента, «дуже хвилюють ті досягнення, які зроблені урядом Юлії ТИМОШЕНКО, і дуже хвилює рейтинг нашого уряду та те, що нарешті виконуються передвиборчі зобов’язання».

«Ми не накликали цю бурю, але ми маємо бути готові до дострокових виборів в парламент», - наголосив О.ЛЯШКО.

На його переконання, ці дострокові вибори обов’язково відбудуться.