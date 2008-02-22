Черновецький хоче, щоб Тимошенко спустилася на київську землю

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що Київ недостатньо фінансується з державного бюджету на виконання столичних функцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Крім того, за словами мера Києва, система, за якою розраховуються міські бюджети, зокрема і бюджет столиці, не відповідає сучасним вимогам.

«Як відомо, Кабінет Міністрів керується формульною системою, за якою кошти для місцевих бюджетів виділяються на кількість зареєстрованих жителів. У столиці ж кількість людей, які приїздять працювати щодня, або живуть тут без реєстрації, вже зрівнялася з кількістю самих киян. І якщо уряд вважає, що в Києві мешкає 2,7 млн. жителів, то, за нашими даними, у місті постійно перебуває щонайменше 4 млн. людей», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера, приїздити до Києва людей з інших регіонів стимулює високий рівень заробітної плати та рівень соціального захисту у столиці. Крім того, у Києві набагато вища загальна культура та якість життя.

Як зазначив Л.ЧЕРОВЕЦЬКИЙ, громадяни, які перебувають тимчасово у місті, створюють додаткове навантаження на інженерні мережі столиці, міський громадський транспорт, комунальне обслуговування. Усе це, за словами мера, оплачується киянами. Додатково з міського бюджету доводиться виділяти кошти, які могли б піти на виконання інших завдань, украй необхідних для жителів столиці.

«Нам вдається стримувати ціни на хліб, у Києві найнижчий тариф на проїзд у транспорті. І це вимагає солідних витрат зі столичного бюджету. Необхідно, аби уряд зрозумів, що влада на місцях знає про місцеві проблеми більше, ніж люди у високих кабінетах, які розподіляють кошти за принципом «цьому - дам, а цьому - не дам», - зазначив мер Києва.

«Кабінету Міністрів уже час повернутися на київську землю та усвідомити, що він повинен займатися не лише надуманими міжнародними проблемами і політичним самопіаром, а зайнятися нарешті Києвом як столицею нашої України. Від імені всіх киян я категорично вимагаю, щоб у нинішньому Кабміні усвідомили, що Київ - це обличчя України. Сьогодні наше місто - це столиця стабільності всієї країни, і фінансування його столичних функцій повинне бути на необхідному рівні», - заявив Київський міський голова.