У Львові невідомі повідомили про замінування бронетанкового заводу і заводу "Лорта"

Як повідомила кореспонденту УНІАН речник Львівського обласного управління міліції Світлана Добровольська, о 13.35 невідомий повідомив про замінування будівлі заводу "Лорта" на вулиці Патона у Львові, після чого кинув слухавку.

О 13.52 до працівників міліції надійшло повідомлення про анонімний дзвінок від чоловіка про замінування території та будівлі Львівського бронетанкового заводу на вулиці Стризькій.Читайте такожЛьвівський аеропорт на кілька годин припинив роботу через повідомлення про теракт

Як зазначила Добровольська, будь-яких вимог, які б могли відвернути вибухи, аноніми не висували. На місця події прибувають спецпідрозділи вибухотехніків, кінологи, рятувальники, медики та інші відповідні підрозділи, які залучаються у таких випадків, проводиться евакуація працівників вказаних підприємств.