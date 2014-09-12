ВВС: партія Тігіпка не змогла затвердити виборчий список

"Продовжуються консультації. Багато кандидатів, і ми хочемо щоб до списку не потрапили заплямовані корупцією люди. Дискусія продовжується", - заявив Сергій Тігіпко, повідомляє BBC-Україна.

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За його словами, затвердження списку може відбутися на з'їзді в понеділок. У п'ятницю ж делегати змогли затвердити кандидатів по мажоритарних округах.

Сергій Тігіпко також повідомив, що його політичну силу запрошували приєднатися до Опозиційного блоку, в який збираються об'єднатися Партія регіонів і Партія розвитку України.

"Нас закликали приєднатися до опозиційного блоку і йти на вибори разом з ними. Проте ми відмовилися. Але у тому блоці люди заплямовані корупцією і, м'яко кажучи, непатріотичні", - сказав Сергій Тігіпко.