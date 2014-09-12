Виборчі дільниці в Криму опечатують україномовними печатками з тризубом

Таку печатку вдалося сфотографувати кореспонденту Крим.Реалії.

Закон «Про вибори депутатів так званої Державної Ради Республіки Крим» ухвалений у другому читанні 7 травня. Після виборів кримський «парламент» складатиметься із 75 депутатів, 25 з них обиратимуться в одномандатних округах, 50 – за списками.

Виборчі дільниці будуть організовані в 85 кримських школах.

Генеральна прокуратура України виступила із заявою, в якій нагадала про те, що організація проведення незаконних виборів на території Автономної Республіки Крим є кримінальним злочином.

16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Практична всі країни не визнали це голосування і вважають, що Росія Крим анексувала. Тільки 11 країн світу відмовилися засудити цю анексію на Генеральній асамблеї ООН - до нечисленної групи союзників Росії входять Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве та Венесуела