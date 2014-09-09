ГПУ погрожує кримінальною відповідальністю за організацію виборів у Криму

Про це йдеться у повідомленні управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Читайте такожОкупанти хочуть ввести в Криму візовий режим

Відзначається, що відповідно до п. 28, 30 ч. 1 ст. 85 Конституції призначення позачергових виборів у Верховну Раду Криму, а також чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування віднесено до повноважень Верховної Ради, яка не приймала ніяких актів про призначення таких виборів на території автономії на 14 вересня 2014 року.

«Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території і їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом, а будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами або особами, є недійсним і не створює правових наслідків», - зазначають у ГПУ.

Підкреслюється, що проведення виборів на тимчасово окупованійтериторії України з метою формування незаконних органів влади фактично є захопленням державної влади.

За такі дії ст. 109 Кримінального кодексу передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років. У зв'язку з цим ГПУ заявляє, що «стосовно осіб, які організовуватимуть незаконні вибори в Криму, будуть розпочаті кримінальні провадження і будуть вживатися заходи щодо їх розшуку та притягнення до кримінальної відповідальності».