Frankfurter Allgemeine: Безкоштовно до Сибіру

Про це повідомляє Фрідріх Шмідт у своїй статті «Безкоштовно до Сибіру», опублікованій на сайті німецької газети Frankfurter Allgemeine.

«Одного разу я поїхав до Магадану», співав великий російський бард Володимир Висоцький, «не від себе тікав, не від сухот». 400 українців, які днями приземлилися в місті на Далекому Сході Росії, теж не бігли від себе, але від війни в їхній країні. І Магадан, де при Сталіні був заснований виправно-трудовий табір і який у радянський період був забороненою зоною, вони явно не добровільно обрали місцем призначення. За повідомленнями ЗМІ, пасажири після приземлення запитали: «Де ми?»

При зльоті в Сімферополі, столиці Криму, їм сказали, що вони летять до Анапи, місто на Чорному морі недалеко від Криму. Більш ніж в 11 000 кілометрів далі на схід, ніж очікувалося, вони дізналися, що безкоштовно отримали тільки цей політ, будь-який інший буде коштувати їм повну ціну. Андрій Мальгін, російський журналіст, обурювався, що уряд Кремля хоче ввести сталінську традицію - програму заселення непопулярних регіонів Росії. В місті Магадані населення з часів розпаду СРСР скоротилася більш, ніж на третину до 94 000 чоловік. З цього регіону, де більшу частину року морози, їде все більше людей.

«Добровільно» до Сибіру

За оцінками Верховного комісаріату ООН у справах біженців, на початку місяця в Україні 260 000 чоловік втекли від боїв («переміщені особи»). За офіційними даними, з початку квітня до Росії переїхали і залишилися там 820 000 українців. Приблизно 130 000 українців попросили тимчасового притулку або статусу біженців, близько 33 000 - російське громадянство. Неясно, чи ці цифри відповідають дійсності.

Також неясно, чи правда те, що віце-прем'єр Дмитро Козак оголосив у понеділок: кожен день 500 українців подають заявку на участь у державній програмі «добровільного переселення співвітчизників з-за кордону». Наприкінці минулого тижня в програмі взяли участь вже 4500 українців. Метою повинна бути відмітка в 20 000 чоловік. Багато українців хотіли приїхати на Далекий Схід, стверджував Козак. Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв також пообіцяв у понеділок, мабуть, у відповідь на повідомлення, таких як із Магадану, що «біженців» ніхто не буде насильно переселяти і примушувати до роботи.

«Допомогти» новій батьківщині

Однак, він закликав «новоприбулих» уважно розглянути будь-які пропозиції роботи: ви повинні розуміти, що у нас бувають різні ситуації в різних місцях, і постаратися, якщо ви вирішите залишитися в Росії, в цьому сенсі допомогти вашій новій батьківщині». Газета "Новые известия" повідомила, посилаючись на російських правозахисників, що багато українців сиділи б в Росії «про всяк випадок». З обіцянкою робочих місць і даху над головою, їх відправили до Сибіру чи на Далекий Схід.

Потім не виявилося ні того, ні іншого. Приблизно 200 переселенців викинуті в Республіці Саха (Якутія) на Далекому Сході без грошей, паспортів, роботи і постійного місця проживання. Приблизно така ж ситуація у групи переселенців на схід від озера Байкал. Їх пообіцяли відвезти до європейської частини Росії. Люди, згідно з даними газети, висловили свій відчай і сказали: «Краще б ми залишилися вдома під бомбами».