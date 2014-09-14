У Сумах чоловік "підірвав" квартиру через відсутність бажання жити далі. Постраждали троє осіб

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, вибух пролунав у суботу, 13 вересня, на сьомому поверсі будинку на площі Горького, 5. Внаслідок вибуху розбилися шибки в квартирах.

Згідно із повідомленням, «о 13.40 на лінію «102» надійшов дзвінок. Чоловік заявив, що в нього конфлікт з усіма, тому він хоче покінчити життя самогубством».

«Співробітники міліції та ДСНС, які прибули за вказаною адресою, намагалися відмовити чоловіка від необдуманих кроків. Але двері він не відчиняв. Раптово в квартирі пролунав вибух», – зазначає СЗГ.

Наразі 51-річний господар квартири госпіталізований в опікове відділення місцевої лікарні. Він – раніше судимий і характеризується сусідами як людина, що зловживає спиртними напоями, йдеться в повідомленні.Читайте такожЗ-під завалів будинку в Миколаєві витягли тіло ймовірного винуватця вибуху

Внаслідок вибуху також постраждали двоє співробітників міліції, які в момент вибуху знаходилися біля дверей. У 25-ти і 30-річних міліціонерів серйозні опіки обличчя, рук та забої. Вони також перебувають у лікарні.

Попередньо встановлено, що чоловік, намагаючись покінчити життя самогубством, відкрив газ, який і вибухнув у його квартирі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.