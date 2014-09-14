У Харкові відбулися проукраїнський і проросійський мітинги, сталося кілька сутичок

Як передає кореспондент УНІАН, обидва мітинги пройшли на площі Свободи.

Близько 150 прихильників Євромайдану зібралися в центрі площі. Учасники цього заходу тримали національні прапори, встановили кілька наметів, проводячи Ярмарок громадських ініціатив.

Прихильники Антимайдану з прапорами Радянського Союзу зібралися перед пам’ятником В. Леніну на площі Свободи. Учасники мітингу вимагали припинення антитерористичної операції, закликали матерів не відпускати своїх дітей на війну на Донбас. Люди тримали плакат «Ніколи не повинні помирати діти».

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Між учасниками акції, незважаючи на спроби працівників міліції припинити провокації, сталися кілька словесних перепалок і сутичок. Кілька євромайданівців закидали яйцями учасників проросійського мітингу.

Одного з учасників мітингу Євромайдану затримали працівники міліції, однак пізніше відпустили. Вимагаючи відпустити затриманого та з вимогою притягнути до відповідальності сепаратистів, кілька десятків євромайданівців пікетували Дзержинський райвідділок міліції.