За підтримки “Блоку Петра Порошенка” на Закарпатті балотуватимуться троє Балог і Петьовка



Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на з’їзді «Блоку Петра Порошенка».

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