За підтримки “Блоку Петра Порошенка” на Закарпатті балотуватимуться троє Балог і Петьовка
22:47, 14 вересня 2014Політика
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За підтримки партії “Блок Петра Порошенка” у мажоритарних округах на Закарпатті балотуватимуться Віктор Балога (69 виборчий округ), Павло Балога (ВО №71), Іван Балога (виборчий округ № 73) та Василь Петьовка по ВО №72.
За підтримки “Блоку Петра Порошенка” на Закарпатті балотуватимуться троє Балог і Петьовка / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на з’їзді «Блоку Петра Порошенка».
Читайте такожЩе чотири партії показали свої спискиКрім того, у Вінницькій області в окрузі №12 за підтримки цієї партії балотуватиметься Олексій Порошенко, а в окрузі №13 - Микола Катеринчук.
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