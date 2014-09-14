У Києві розпочався другий етап X позачергового з'їзду партії "Блок Петра Порошенко"

Як передає кореспондент УНІАН, на відкритті з'їзду президент України Петро Порошенко був відсутній, його приїзд очікується.Читайте такожВиборчий список “Батьківщини” очолили Савченко, Тимошенко, Ігор Луценко, Соболєв та Шкрум

На з'їзді зареєструвалося 124 делегати. Серед учасників та гостей з'їзду, зокрема, народні депутати України Микола Томенко, Мустафа Джемілєв, Микола Катеринчук, Едуард Гурвіц, Руслан Князевич, Олександр Бригинець, екс-депутат Олександр Третьяков та майже в повному складі фракція партії УДАР. Читайте такожДо першої п’ятірки «Народного Фронту» увійшли: Яценюк, Чорновол, Турчинов, Парубій і Тетерук

Окрім того, на з’їзді присутні журналісти Мустафа Найем та Сергій Лещенко, які за неофіційною інформацією, також балотуватимуться до парламенту.