Завтра Рада може розглянути закон про амністію та особливий статус регіонів Донбасу

На завтрашньому засіданні Верховна Рада може розглянути законопроект про особливий статус окремих районів Донбасу, а також законопроект про амністію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила народний депутат, уповноважений президента з урегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко.

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"16 вересня буде надзвичайно напруженим, насиченим днем. Буде ратифікація Угоди про асоціацію, яка буде проходити одночасно з ратифікацією в Європарламенті. Має бути винесено на обговорення ВР ключові закони – закон про особливий статус певних регіонів Донбасу і закон про амністію», - сказала вона.

Геращенко також висловила переконання, що одним з ключових завдань ВР цього скликання, є прийняття у першому та другому читанні законопроекту «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».