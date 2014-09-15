Знущання над правом для «особливих» територій

Президент Петро Порошенко пропонує на три роки запровадити особливий порядок самоврядування в Донецькій і Луганській областях. Але, якщо закон про особливий статус Донбасу буде ухвалений, це буде зрада не тільки права, а зрада державних інтересів.

Наприклад, згідно з цим законом, держава гарантує недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей. Крім того, забороняється дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності осіб з приводу подій, що відбувалися у Донецькій, Луганській областях. Але що значить учасники подій на території областей? Як це формулювання мають тлумачити юристи?

Далі, документ не визначає конкретних районів Донецької та Луганської областей, на які має поширюватись закон, а містить лише відсилку, що закон діє у межах району Антитерористичної операції. Але межі проведення АТО змінюються, вони можуть звужуватися, можуть – розширюватися. Як можна закон прив’язувати до якихось меж проведення АТО?

Також, у цьому контексті, абсолютно незрозуміло, коли мова в документі йде про особливий статус органів влади на «цій території». Сьогодні цей статус буде в одних районах, а завтра межа АТО пересунеться, зміниться район, і зміниться статус?

Цей закон також не дає відповіді на те, чи у нас відновлюється державний кордон. Чи діють на території цих невизначених районів Донецької та Луганської областей органи державної влади України. Сказано лише, що міністерства та інші органи виконавчої влади можуть укладати з відповідними органами місцевого самоврядування на цих територіях угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів. Причому ініціатива щодо укладання угод належить органам місцевого самоврядування… Жодних інших норм, які дають відповідь на питання, чи діють на цій території органи державної влади, не існує.

Закон також встановлює обов’язок держави фінансувати соціально-економічний розвиток цих невизначених окремих районів Донецької та Луганської областей. І не просто надавати підтримку соціально-економічному розвитку, а у Законі «Про державний бюджет України» щороку мають передбачатися видатки, які будуть спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів. Таким чином, Україна гарантує визначення таких видатків у загальному державному бюджеті захищеними видатками. Тобто, навіть якщо у нас взагалі буде повний економічний колапс і в нас не буде можливості утримувати школи і лікарні на решті території України, в «особливих» районах у нас будуть захищені видатки, які ми будемо фінансувати в пріоритетній черзі.

Ще один нюанс закону - органи виконавчої влади сприяють розвитку в окремих районах транскордонного співробітництва, спрямованого на вирішення спільних проблем розвитку та поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з адміністративно-територіальними одиницями РФ. Напевно, «добросусідськими відносинами» можна називати поставки танків та іншої військової техніки?

Крім цього, законом легалізуються незаконні збройні формування. Тепер вони будуть називатися загонами народної міліції і підпорядковуватись відповідним сільським, селищним, міським головам, вибраним на позачергових виборах. А самі вибори, у прикінцевих положеннях, рекомендується призначити на 9 листопада…

Приймати такий закон не можна, бо він не має відношення до права і містить абсолютно незрозумілі формулювання, які неможливо коректно сприймати як норми закону. Це просто знущання над правом.

Ігор Коліушко, директор Центру політико-правових реформ