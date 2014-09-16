Доній: Керівників фракцій "уламують" на таємне засідання

Про це він написав у своєму Twitter.

"Засідання ВР досі нема. Керівників фракцій досі уламують на таємне засідання і "Путінські закони". Чудова "відкритість" "нової влади"!" - написав він.

Анатолій Гриценко також зазначає, що засідання ніяк не може розпочатися.

"11:30 Рада не працює. Пропозиція Турчинова працювати у закритому режимі не пройшла - лише 121 за (я голосував проти). Турчинов оголосив перерву на 15 хвилин. Ця "перерва" триває вже понад годину. На фракції тиснуть, щоби прийняти путінський "особливий статус" у закритому режимі, коли люди не дізнаються, хто з депутатів як голосував", - пише у Facebook Гриценко.

Як повідомляв УНІАН, у ВР відбувається засідання лідерів фракцій та груп. У засіданні ВР оголошено перерву.

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Як повідомила кореспонденту УНІАН народний депутат України Лілія Гриневич, на початку засідання народні депутати України не підтримали пропозицію проводити засідання парламенту в закритому режимі. За її словами, тому було оголошено перерву в роботі ВР і зараз відбуваються консультації між лідерами фракцій та груп. Жодне питання порядку денного сьогодні ще не розглядалося.

Раніше на сайті парламенту з'явилась інформація про те, що депутати не проголосували за проведення сьогодні закритого засідання Верховної Ради. За це рішення проголосував лише 121 народний депутат.

В той же час представників ЗМІ на засідання не запрошують.

Сьогодні у Верховній Раді мала відбутись закрита частина засідання, під час якої народні депутати планували заслухати інформацію начальника Генерального штабу Збройних сил — головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка щодо ситуації у зоні проведення антитерористичної операції. Очікувалося, що о 12.15 мала розпочатися відкрита частина засідання ВР.