Бойовики захопили ділянку траси між Горлівкою та Пантелеймонівкою
13:03, 16 вересня 2014Політика
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Про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
REUTERS
Терористи захопили ділянку траси між Горлівкою та Пантелеймонівкою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Протягом доби незаконні збройні формування розпочали патрулювання мобільними групами 2-кілометрової ділянки траси між Горлівкою та Пантелеймонівкою та встановили блокпости на околицях селища», - зазначив він.
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