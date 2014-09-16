Бойовики захопили ділянку траси між Горлівкою та Пантелеймонівкою

13:03, 16 вересня 2014
Політика
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Про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

REUTERS

Терористи захопили ділянку траси між Горлівкою та Пантелеймонівкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві. 

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«Протягом доби незаконні збройні формування розпочали патрулювання мобільними групами 2-кілометрової ділянки траси між Горлівкою та Пантелеймонівкою та встановили блокпости на околицях селища», - зазначив він.

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