У Макіївці бойовики захопили міську податкову інспекцію

У Макіївці Донецької області озброєні люди у камуфляжній формі захопили міську податкову інспекцію.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

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У повідомленні сказано, що 15 вересня в міліцію надійшло повідомлення про те, що 13 вересня о 22.30 невстановлені особи в камуфляжному одязі з автоматичною зброєю захопили будівлю Державної податкової інспекції в місті Макіївка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) КК України.

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці за останні дві доби від артобстрілів одна людина загинула, декілька жителів 5-го мікрорайону дістали осколкові поранення.