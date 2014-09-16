У Донецьку бойовики захопили спорткомплекс, господарський суд, консульства Польщі та Чехії

Бойовики в Донецьку захопили спорткомплекс «Олімпійський», будівлі Господарського суду Донецької області та консульств Республіки Польща та Чеської Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У Донецьку терористи і російські військові продовжують захоплювати адміністративні будівлі. Так, вчора терористи захопили спорткомплекс «Олімпійський», будівлю Господарського суду Донецької області та будівлі консульств Республіки Польща та Чеської Республіки», - повідомив він.