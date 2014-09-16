Порошенко анонсував план реформування України до 2020 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив, виступаючи у парламенті.

“Немає у нас ковдри, яку кожен тягне на себе. Відповідальність президента, уряду, парламенту. І тільки тоді, коли ми будемо діяти об'єднано й ефективно, ми досягнемо перемоги. Якщо хтось спробує відкрити внутрішній фронт - це буде проти України, і ні я, ні уряд, ні Верховна Рада цього не дасть зробити», - сказав Порошенко.

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