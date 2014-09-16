ВСУ передав у Раду документи на зняття недоторканності з Кірєєва 2 місяці тому

Про це заявив голова ВСУ Ярослав Романюк. "Ми передали документи, десь місяця півтора-два тому. Вони давно вже в парламенті. Подання Генеральної прокуратури на зняття суддівської недоторканності з Кірєєва я як голова ВСУ підтримав і передав документи в парламент для вирішення справи по суті", - сказав голова ВСУ.

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Як повідомляв УНІАН, суддя Печерського райсуду Києва Родіон Кірєєв в жовтні 2011 року виніс неправосудний вирок по «газовій» справі колишній прем'єр-міністру Юлії Тимошенко. У липні цього року МВС оголосило Родіона Кірєєва в розшук. Як вказується на сайті МВС, він входить в категорію осіб, які переховуються від органів прокуратури". Він проходить обвинуваченим за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу ("постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови"). Відзначається, що запобіжний захід не застосовувалася. Крім того, повідомляється, що Родіон Кірєєв зник 2 липня в Києві.