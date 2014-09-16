Нардеп, що побував у смітнику, перед голосуванням за люстрацію: "Якщо ми цього не зробимо, це зробить натовп"

Про це повідомив у Facebook Дмитро Чигрин.

"Якщо ми цього не зробимо, це буде робити натовп. Повірте мені, це набагато страшніше", – процитував він Журавського.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні мітингувальники під будівлею українського парламенту запхнули Журавського у смітник.

Довідка УНІАН. Журавський відомий як автор скандального проекту Закону України про наклеп, що викликав хвилю протестів серед журналістів. За результатами щорічного дослідження Інституту масової інформації та Незалежної медіа-профспілки потрапив в десятку найбільших ворогів української преси у 2012–2013 роках.