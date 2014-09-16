Нардеп, що побував у смітнику, перед голосуванням за люстрацію: "Якщо ми цього не зробимо, це зробить натовп"
20:01, 16 вересня 2014Політика
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Сьогодні у Верховній Раді напередодні голосування щодо закону про люстрацію народний депутат Віталій Журавський наполегливо закликав колег прийняти документ.
Журавський закликав голосувати за люстрацію / Скріншот
Про це повідомив у Facebook Дмитро Чигрин.
"Якщо ми цього не зробимо, це буде робити натовп. Повірте мені, це набагато страшніше", – процитував він Журавського.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні мітингувальники під будівлею українського парламенту запхнули Журавського у смітник.
Довідка УНІАН. Журавський відомий як автор скандального проекту Закону України про наклеп, що викликав хвилю протестів серед журналістів. За результатами щорічного дослідження Інституту масової інформації та Незалежної медіа-профспілки потрапив в десятку найбільших ворогів української преси у 2012–2013 роках.
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