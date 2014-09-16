Геращенко пояснив, що закон про "особливий статус" ухвалено під тиском Заходу

Про це заявив кандидат у народні депутати від партії «Народний фронт», радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Говоритимемо прямо - ці закони є наслідком Мінських (Мюнхенських) угод, укладених під тиском прямої військової загрози Путіна в умовах, коли Захід фактично відмовився продовжувати допомагати Україні, якщо вона не погодиться на умови примирення з Путіним ціною надання більших прав частині Донбасу, що знаходиться під контролем терористів. Це вимушений крок, зумовлений нашою слабкістю у військовому та технічному плані. Наша армія і Національна гвардія були у змозі протистояти терористам-найманцям, щедро забезпеченим новітньою російською бойовою технікою, але ми були не в стані протистояти регулярній російській армії, яка відкрито вторглася на нашу землю 24 серпня», - сказав Геращенко.

Читайте такожДоленосний день: ВР ухвалила закони про амністію бойовиків, особливий статус Донбасу та ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄСЗа його словами, особливий режим за планом президента України Петра Порошенка планується вводити «лише на тій території Донбасу, яка виявилася на момент Мінських угод під фактичним контролем Росії».

«Так, в цих Законах є багато таких моментів, від яких волосся стає дибки у кожного патріота України. Але який був вибір у президента України Петра Порошенка та Верховної Ради України? Після відмови про голосування за ці Закони, просування російських танкових колон продовжилося б у бік Маріуполя, Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова, забираючи все більше української території, в той час як жодна країна світу не дала своєї згоди поставляти нам зброю і відкрито підтримувати нас в протистоянні з Росією», - наголосив Геращенко.

«Я в неділю був на одній передачі з полковником української армії Євгеном Сидоренком, що вийшов з Іловайського котла на трофейному російському танку Т-72, зробленому в жовтні 2013 року, в той час як наші хлопці воюють на техніці 30-річної давності, яка без ремонту не в змозі пройти і пари сотень кілометрів без поломок. При тому, що в Україні не виробляються ані патрони, ані снаряди, ані ракети для систем залпового вогню, а наші військові літаки на 90% - це просто мотлох, який ми навіть не в змозі відремонтувати, бо всі заводи, які їх виробляли, знаходяться в РФ», - зазначив Геращенко.

Читайте такожСеменченко вважає, що Україну врятує сильна армія: ми маємо стати другим ІзраїлемВін наголосив, що наразі нашим силам важко протистояти регулярній російській армії, військовий бюджет якої в 50 разів більше нашого військового бюджету.

«Справжня причина Мінських угод і подальше слідування за цим планом президента Порошенка щодо замирення Донбасу полягає у наступному. Поки Путін 14 років зміцнював і озброював свою армію, наша система безпеки і оборони грабувалась і здавалася Путіну в оренду. Обидва останніх міністри оборони Януковича – Саламатін і Лебедєв – зараз в Москві, звідки вони, перебуваючи на посадах, отримували команди. Обидва останніх глави СБУ - Якименко і Калінін - також у Москві. Вони здавали і здають всі наші державні таємниці, всі дані про стан наших розграбованих Збройних сил і Служби безпеки», - заявив радник міністра.

При цьому Геращенко підкреслив, що «сам факт прийняття цих Законів не означає, що нам більше не загрожує продовження відкритої війни з Путіним. Це скоріше відтягує її на деякий термін, але не виключає зовсім».

"Зате у нас поки є час для того, щоб краще озброїтися, навчитися, очиститися від баласту в силових структурах системи Національної безпеки, оборони і МВС», - резюмував Геращенко.