Нардеп закликає повідомляти про зниклих безвісті у Центр звільнення полонених при СБУ

Про це у соцмережі повідомила уповноважений президента з питань з питань врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко.

"Для всіх родичів тих, кого утримують бойовики важлива інформація: при СБУ створено Міжвідомчий центр з питань звільнення полонених , заручників и пошуку зниклих безвісти . Центр працює на вулиці Іринінській .Цілодобово працює "гаряча лінія " call-центру 0800-501-482, 044-235-63-67", написала Геращенко. Читайте такожУ полоні терористів перебуває 853 особи - Центр звільнення полонених

Вона підкреслила, що важливо саме туди надати всю повну інформацію про людину, з якою зник зв'язок.

"СБУ веде велику роботу по звільненню наших хлопців, щодня звіряє списки . За час створення центру більше 2400 людей було внесено в списки таких, що знаходяться в полоні або зникли безвісти. Близько 1000 полонених вже вдалося звільнити. Робота триває.", - зазначила Геращенко.