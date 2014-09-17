Яценюк заявив, що уряд не дасть легалізувати бойовиків
Арсеній Яценюк пояснив, у якому випадку Кабмін виділить кошти для проведення місцевих виборів в окремих районах Луганщини та Донеччини.
Кабмін дасть гроші на проведення місцевих виборів у деяких районах Донецької та Луганської області виключно за умови, що вони будуть відкритими і демократичними.
Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-мінстр Арсеній Яценюк, повідомляє Українська правда.
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Він заявив, що передбачені законом про спец режим на Донбасі "муніципальні міліції" мусять підпорядковуватись українській владі.
"Будь-які збройні підрозділи мають діяти в межах і в спосіб визначений законами України. Юрисдикція уряду має поширюватись на всю територію держави і на всіх правоохоронців", - заявив він.
У той же час Яценюк пояснив, які в уряду вимоги до проведення місцевих виборів у деяких районах Донецької та Луганської області.
"Вибори – це коли громадянин України з гордо піднятою головою і українським паспортом іде по вулиці, бачить рекламу кандидатів, може зустрітись із депутатом і запитати його, що він має намір робити, може побачити ток-шоу з депутатом. Коли забезпечена прозорість і відкритість. Коли будь-яка партія може внести своїх кандидатів", - пояснив Яценюк.
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"Вибори будуть визнані тільки тоді, якщо вони будуть проведені відповідно до норм і правил міжнародного законодавства", - додав прем'єр.
Яценюк пояснив, що вимагає, аби на ці вибори були допущені спостерігачі, проводилась вільна агітація та вільне голосування.
"За інших умов – це не голосування, а легалізація бандитів, яку ми не дозволимо", - заявив він.
"Легалізувати терористів ніхто не дасть. Принаймні, це моя політична позиція", - запевнив також Яценюк