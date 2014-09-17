Всесвітньому єврейському конгресу розповіли про проросійську агресію на Донбасі

Зісельс повідомив, що в Україні вже майже півроку йде війна, розв'язана Росією з метою не допустити реалізацію європейського вибору України. Він підкреслив, що люди гинуть через порушення проросійськими силами умов перемир'я.

Зісельс заявив, що не менше 30 тисяч євреїв проживають в окупованій РФ частині України. Близько 10 тисяч євреїв Криму практично всі проживають і нині в Криму. Вони не стали емігрувати, оскільки Крим був захоплений без кровопролиття. Через мирний характер анексії Криму євреї Донбасу не чекали нинішніх наслідків подій на Донбасі.

За вісім місяців поточного року з України до Ізраїлю репатріювалися 3250 євреїв і членів їх сімей, що у 2,5 рази більше, ніж за такий самий період минулого року. На кінець календарного року очікується алія в Ізраїль на рівні приблизно 4,5 тисячі осіб. Це буде другим за кількістю результатом в Європі після Франції.

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Зісельс порівняв ситуацію з конфліктом у Грузії, звідки в 2008 році виїхали, а потім повернулися багато грузинських євреїв. На Донбасі очікувати активного повернення євреїв, навіть при затяжному перемир'ї, не доводиться.

За приблизними даними єврейських громад регіону, в Росію поїхали близько 10% євреїв та членів їхніх сімей, в Ізраїль - 10-15%, решта були прийняті в якості переміщених осіб єврейськими громадами Харкова, Маріуполя, багато - Дніпропетровська, Житомира, Одеси, Києва та інших міст.

"На сьогоднішній день нам відомо про 5 вбитих (2 - у Донецьку, 3 - в Луганську) членів єврейських громад, в основному, в результаті артилерійських або мінометних обстрілів", - каже Йосип Зісельс.

Найвідомішим трагічним випадком є вбивство проросійськими бойовиками члена керівництва єврейської общини Донецька Георгія Зільберборда, яке відбулося в шабат два тижні тому. Група бойовиків ДНР вирішила пограбувати котеджне містечко на околиці Донецька, яке збудував Георгій Зільберборд - він займався будівельним бізнесом - і в якому він проживав з дружиною і двома дочками. Коли з'явилися бандити, Георгій разом з начальником охорони містечка вийшов до них з наміром домовитися по-хорошому. В результаті, обидва були застрелені бандитами.

Відомі також ще недостатньо перевірені випадки зникнення безвісти і про заручників-євреїв, яких затримали бойовики, мабуть, в надії на солідний викуп.

Євреї активно допомагають АТО. Низка громад, особливо Дніпропетровська єврейська громада, допомагають АТО збором коштів, зокрема, на медикаменти, перев'язувальні матеріали та формування аптечок. До цієї допомоги залучаються в деяких випадках і громади-побратими з США.

При цьому, Зісельс підкреслює, що кількість антисемітських інцидентів в Україні в поточному році залишається на рівні минулого року, тобто є одним з найнижчих показників у Європі. Ваад припускає, що частина випадків могла бути спровокована з метою дискредитації України.

Зісельс закінчив свій виступ закликом до делегатів і гостей засідання Ради керуючих Всесвітнього єврейського конгресу з проханням допомогти Україні та її єврейській громаді в цей складний час.